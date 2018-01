Presidente do Instituto Weizmann de Ciências faz palestra aberta ao público

A Associação de Amigos do Instituto Weizmann do Brasil em parceria com a Associação Brasileira a Hebraica, promove, no dia 27 de junho, às 20h, na Sala Plenária de A Hebraica, a palestra ““A Nova Era do Mundo Científico e Suas Implicações para o Destino da Humanidade – a Visão do Instituto Weizmann”, com o presidente do Instituto Weizmann de Ciências de Israel, Daniel Zajfman.

Graduado como Doutor em física atômica pela Universidade Technion de Israel e com pós doutorado no Laboratório Argonne de Illinois (EUA), Daniel Zajfman tem mais de 100 trabalhos publicados em veículos científicos de renome, dois livros didáticos de física, além de um dispositivo para imagem tri-dimensional e um novo método para espectrometria de massa, que foram patenteados.

Físico premiado, ele é membro de diversos comitês internacionais e tem como campos de interesse a física atômica e molecular, a dinâmica molecular e a astrofísica molecular, entre outros.

A palestra será em inglês mediante inscrições (enviar nome e RG) para o email weizmann.br@gmail.com. Mais informações no site http://www.amigosdoweizmann.org.br/.

Serviço:

Palestra ““A Nova Era do Mundo Científico e Suas Implicações para o Destino da Humanidade – a Visão do Instituto Weizmann” com o presidente do Instituto Weizmann, Daniel Zajfman

Data: 27 de junho de 2012 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Associação Brasileira A Hebraica – Rua Hungria, nº 1000 – Sala Plenária