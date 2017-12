Presidente do Inep pede demissão e escreve carta a funcionários

O presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, escreveu uma carta aos funcionários do órgão explicando o porquê de ter pedido demissão. O Inep é o responsável pelo Enem (não precisamos repetir para os vestibulandos as confusões que aconteceram este ano antes, durante e após a realização do exame…).

Leia trecho:

(…)

o ambiente de trabalho no INEP, após a não realização do ENEM em outubro, foi muito deteriorado. Era preciso refazer o exame de forma segura e em tempo recorde, e ainda manter em andamento todos os demais processos, como a Prova Brasil, ENADE, Educacenso etc. Tudo isso sob muita pressão, pois as cobranças eram inevitáveis. Nesse quadro, a expectativa era que, após a realização do ENEM no início de dezembro, o ambiente se acalmaria e o INEP ganharia fôlego para aprofundar as reflexões acerca de todo esse processo, promovendo as reestruturações consideradas necessárias. Infelizmente, não foi isso que ocorreu”.

Leia a carta na íntegra aqui.

