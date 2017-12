Presidente do Inep descarta anulação de prova do Enem

Em entrevista ao Jornal Hoje nesta segunda-feira, o presidente do Inep, José Joaquim Soares Neto, desconsiderou a possibilidade de anulação do Enem, mesmo com os erros de impressão verificados.

Ainda de acordo com com Soares Neto, o Inep teve uma “atuação rápida na troca de cadernos com defeitos” e na orientação sobre os gabaritos trocados.

Segundo o presidente do Inep, a gráfica divulgou nesta segunda nota “assumindo as responsabilidades pelo erro”. No texto da nota divugado, a gráfica RR Donneley atribui o sigilo do conteúdo impediu que fossem “feitas revisões”, como a leitura do material impresso. O Inep, porém, deveria, segundo o edital que rege o Enem 2010, ter revisado todo o conteúdo.

Veja mais:

– Manutenção de sigilo impediu revisão de provas, diz gráfica