Presidente da UNE faz críticas ao governo Dilma

Felipe Mortara e Carlos Lordelo

O presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Augusto Chagas, usou o Twitter para criticar o governo Dilma na manhã desta segunda-feira. O estudante demonstrou insatisfação com a possibilidade de os cortes no orçamento, previstos em R$ 50 milhões, afetarem a educação.

“O Governo Dilma erra feio no início: aumento de juros, corte de orçamento e suspensões de contratações”, disse em uma das três postagens.

Em nota, a UNE, que apoiou a candidatura Dilma no segundo turno das eleições, afirma estar preocupada com a possibildiade de corte de até 10% no repasse às universidades federais.

No mesmo comunicado, os estudantes observam que as ações da área econômica implantadas no início de mandato seguem um caminho diferente dos compromissos assumidos por Dilma, “sob as falsas justificativas do controle da inflação e das contas públicas, pauta imposta pelos interesses do setor financeiro, sustentadas no Banco Central”.

Protestos. A entidade está convocando sua jornada nacional de lutas entre os dias 21 e 25 de março. A ação, que acontece anualmente, desta vez trará como bandeira dos estudantes a defesa incondicional dos 10% do PIB e 50% do fundo social do pré-sal para a educação.