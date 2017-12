Presidenciáveis fazem debate sobre juventude com alunos do Colégio Marista

Os quatro candidatos mais bem colocados em pesquisas de intenções de voto – Dilma Roussef (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio Arruda (PSOL) – participarão de um debate promovido pela União Marista do Brasil nesta sexta em Brasília. O encontro contará com a participação de cerca de sete mil alunos entre 14 e 18 anos.

O tema central será Juventude, a ser dividido em seis blocos: Estatuto da Juventude, Trabalho, Educação, Violência, Drogas, Sustentabilidade/Ecologia. A interatividade com alunos de todo o país será realizada por videoconferência, com transmissão simultânea via internet, por meio de link com todas as unidades maristas no Brasil, o que deverá envolver aproximadamente 120 mil alunos de toda a rede de ensino, da Educação Básica ao Ensino Superior.

O debate prevê que cada candidato possa, individualmente, apresentar e discutir suas propostas diretamente com os estudantes. Serão concedidos cinco minutos iniciais de apresentação e, em seguida, o candidato responderá as perguntas dos alunos presentes no auditório e nas salas de videoconferência dos colégios. As perguntas sobre os temas acima serão sorteadas na hora e divididas entre os candidatos participantes. Ao final, o candidato terá mais cinco minutos para finalizar suas propostas para a juventude.

As perguntas, feitas exclusivamente por alunos dos Colégios, são o resultado de um processo formativo que teve início na sala de aula, onde houve discussão e reflexão sobre os temas do debate, a partir do ponto de vista e do cotidiano dos alunos, valorizando a sua participação no processo democrático do país.