Preparação para o Enem

“A semana que passou foi muito corrida, mesmo. Peguei pesado fazendo exercícios para o Enem. O cursinho preparou umas apostilas e eu resolvi fechar todos os testes.

Por isso, hoje é meu o último dia para estudar para o exame. Amanhã eu ainda tenho aula particular e preciso ficar no cursinho de tarde, mas na sexta-feira, quando acabar a aula, eu quero voltar correndo para casa e só descansar: vou deitar no sofá e assistir filme, de preferência um desenho animado, que eu adoro, e que vai me ajudar a me desligar dos temas do Enem.

Este ano já será o meu quarto exame. Nos três anteriores eu fiz no mesmo colégio. Agora, me colocaram para fazer prova próximo a São Miguel Paulista e eu moro perto do Carrão. Além de ser muito longe, a minha irmã, que também vai fazer Enem, foi colocada em outro colégio, do outro lado da cidade. Meu pai vai ter que se desdobrar para levar a gente, ou ela terá que pegar carona com o namorado.

Pedimos para trocar de local de prova pelo 0800 do Inep. Ainda não soube se conseguimos, mas vou olhar no site para ter certeza.

Vou bem preparada para a prova e mais tranquila do que no ano passado. Coloquei na minha cabeça que fiz o meu melhor e espero ter calma na hora.

Quero deixar um recado para os meus colegas de blog, aos que aqui escrevem, aos que nos leem e também às minhas colegas, que estiveram comigo, uma apoiando a outra: desejo a todos uma boa prova, pensem que é só um simulado de colégio. Se não trouxer bom resultado, não desistam porque essa é só a primeira prova de uma série de outras.”