Prêmio Nobel dará palestra no Etapa

O alemão Peter Grünberg, Prêmio Nobel de Física, estará em São Paulo no dia 8 de novembro, às . Mas não serão apenas especialistas e estudiosos do assunto que poderão escutar sobre suas experiências. Jovens vestibulandos do Etapa, da unidade Ana Rosa, assistirão à palestra“Os Desafios da Ciência” proferida pelo acadêmico.

As pesquisas de Grünberg revolucionaram o mundo da informática ao encontrar a chave que permitiu aumentar a capacidade de armazenamento dos discos rígidos (HDs). Ele dividiu o Nobel de 2007 com o físico francês Albert Fert. O trabalho deles criou uma ponte entre a pesquisa científica e a vida cotidiana, ao contribuir para a miniaturização de componentes dos computadores atuais.

A partir de trabalhos teóricos formulados em 1930, esses físicos europeus descobriram, em 1988, a chamada MRG – magneto resistência gigante – abrindo caminho para a spintrônica, um novo campo da física. O resultado prático dessa descoberta está presente em pequenos leitores e gravadores de música e de dados, que são comercializados a uma taxa superior a 700 milhões de unidades por ano.

SERVIÇO

DIA – 8 de novembro de 2010

LOCAL – Colégio Etapa – Rua Vergueiro, 1987

HORÁRIO – 14:30 – A palestra será transmitida online pelo site do Etapa