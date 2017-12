Prêmio Jovens Inspiradores levará vencedores a Harvard

Identificar e encorajar jovens talentos com potencial para assumir postos estratégicos no desenvolvimento do Brasil. Este é o objetivo do Prêmio Jovens Inspiradores, promovido pela Fundação Estudar e pela versão online da revista Veja. As inscrições seguem abertas até 15 de abril. Podem se candidatar estudantes universitários ou profissionais que concluíram a graduação entre 2009 e 2011 e tenham no máximo 30 anos.

Os inscritos terão um mês para redigir um ensaio sobre o potencial do Brasil e preparar um vídeo de até um minuto para responder à questão “Quem eu sou e por que posso transformar o Brasil?”.

Os 50 semifinalistas virão a São Paulo para participar de atividades de seleção e terão encontros com “patronos” do prêmio: Marina Silva, ex-candidata à Presidência da República, Vicente Falconi, fundador do Instituto de Desenvolvimento Gerencial, e Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.

Os dez participantes com melhor desempenho nessa etapa vão receber desafios dos patronos para propor soluções concretas para problemas brasileiros e serão premiados com um iPad.

Os projetos desenvolvidos pelos dez finalistas serão apresentados a uma comissão julgadora do Conselho da Fundação Estudar e da Editora Abril. Os três vencedores do prêmio vão ganhar bolsas para um curso de férias em Harvard, nos Estados Unidos, e um ano de orientação de carreira. O anúncio dos vencedores será feito na cerimônia de premiação, em novembro.

Internet

Os vídeos em que os dez candidatos finalistas contam suas histórias serão submetidos a voto popular a partir de 28 de setembro. O vencedor ganhará um troféu, além do iPad.

Para mais informações sobre o prêmio, acesse o site www.premiojovensinspiradores.com.br.