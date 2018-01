Prêmio Jovem Cientista recebe inscrições

Aproximar a pesquisa e a ciência das salas de aula é um dos objetivos do Prêmio Jovem cientista, que já está com inscrições abertas até 30 de junho. O tema deste ano é Energia e Meio Ambiente – soluções para o futuro. A premiação total é de R$ 145 mil, além de equipamentos de informática e bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – que organiza o Jovem cientista.

Os estudantes têm o desafio de pensarem em alternativas que diminuam os impactos ambientais causados pelo uso de diferentes fontes de energia. Entre as propostas de estudo, estão fontes renováveis, não renováveis e geração de energia, desenvolvimento humano e uso de energia, efeito estufa, aquecimento global, Protocolo de Kyoto, poluentes e camada de ozônio e exploração sustentável dos recursos energéticos, entre outros.

Inscrições e outras informações podem ser obtidas no site www.jovemcientista.cnpq.br.

A premiação ocorre em cinco categorias: Orientador, Mérito Institucional, Graduado, Estudante do Ensino Superior e Estudante do Ensino Médio, e há, ainda, uma Menção Honrosa ao Pesquisador Doutor, que recebe R$ 15 mil.

No portal do prêmio, também é possível baixar o Kit Pedagógico para professores interessados em trabalhar o tema em sala de aula. O material possui roteiros interdisciplinares, sugestões de exercícios e propostas de abordagens do tema energia e meio ambiente.

Criado em 1981, o prêmio é considerado o principal da área científica na América Latina. A Gerdau e Fundação Roberto Marinho apoiam o projeto.

A premiação



Categoria Graduado

1º lugar – R$ 20.000,00

2º lugar – R$ 15.000,00

3º lugar – R$ 10.000,00

Categoria Estudante de Ensino Superior

1º lugar – R$ 10.000,00

2º lugar – R$ 8.500,00

3º lugar – R$ 7.000,00

Categoria Estudante de Ensino Médio e Categoria Orientador

Equipamentos de informática

Menção Honrosa ao Pesquisador Doutor

R$ 15.000,00