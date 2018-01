Prêmio internacional de educação dá bolsas de até US$ 20 mil; inscrições acabam dia 15

O período de inscrições para o World Innovation Summit for Education (Wise) Awards, que premia iniciativas inovadoras na área educacional, vão até o dia 15 de janeiro, às 11 horas, horário de Brasília. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.wise-qatar.org/awards.

Os projetos qualificados serão examinados por um pré-juri e 15 finalistas serão anunciados em abril. Posteriormente, um júri formado por renomados especialistas da área selecionará os seis projetos vencedores, que serão divulgados em setembro de 2014.

O Wise Awards foi lançado em 2009 pela Qatar Foundation e tem como objetivo identificar, divulgar e promover projetos educacionais inovadores no mundo todo. Os projetos vencedores englobam tanto soluções práticas quanto desafios atuais e oferecem estratégias replicáveis eficazes.

Neste ano, cada vencedor do Wise Awards 2014 receberá US$ 20 mil. Os projetos vencedores também são apresentados durante o Wise Summit, um dos principais eventos de educação do mundo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As inscrições devem mostrar como um projeto impactou, de forma bem-sucedida, a educação em uma determinada comunidade ou sociedade.

Os vencedores anteriores vêm de uma ampla gama de setores e regiões. Na América Latina, por exemplo, a mais recente premiada foi a Fundación Chile, que desenvolveu a ferramenta online PSU Educarchile. Este foi o primeiro programa gratuito online e interativo de preparação universitária no país e, com sua criação, foi possível reduzir as diferenças de oportunidades causadas por fatores socioeconômicos e geográficos.

Mais informações: www.wise-qatar.org