Prêmio dará R$ 10 mil à melhor monografia sobre Direito & Internet

A Direito GV e o Google vão premiar as melhores monografias com o tema “Marco Civil da Internet e Desenvolvimento no Brasil”. Podem se inscrever estudantes matriculados em Direito até o prazo para envio (31 de julho) e também bacharéis em Direito que colaram grau a partir de 1º de janeiro de 2002. Serão três prêmios: de R$ 5 mil, R$ 8 mil e R$ 10 mil.

Segundo os organizadores, o concurso vai premiar trabalhos que” apresentem reflexões sobre os diversos aspectos da regulação da internet do país”. Entre os assuntos sugeridos, estão: benefícios sociais e econômicos de plataformas e ferramentas on line; guarda de registros de acesso e de conexão e seus impactos para a inovação e desenvolvimento de novos serviços online; Marco Civil da internet, responsabilidade dos provedores e segurança jurídica para o ambiente negocial e o empreendedorismo online; investigação de atos ilícitos praticados pela internet, direito dos usuários e devido processo legal.

Mais informações estão