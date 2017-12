Prefeitura oferece curso gratuito de Português para imigrantes

Estão abertas até a próxima segunda-feira, 28 de agosto, as inscrições para o curso gratuito de Português para imigrantes, oferecido pela Prefeitura de São Paulo. O objetivo da formação é dar acesso ao ensino do idioma em regiões de alta vulnerabilidade social da cidade, onde há pouca oferta de cursos de português e com maior incidência da população imigrante na cidade.

As aulas começam no próprio dia 28 em dez escolas municipais das zonas norte e leste. A data e horário das aulas são definidos por cada uma das instituições e os interessados devem buscar informações diretamente nas escolas. Os cursos, segundo a Prefeitura, vão ser oferecidos preferencialmente no período noturno.

Segundo a Prefeitura, todos os imigrantes, independentemente de nacionalidade, poderão ter acesso ao curso – que oferece aulas nos níveis básico, intermediário e avançado. “A falta de documentos, a situação migratória (imigrante, apátrida, refugiado, etc.) ou a nacionalidade não serão impeditivos para inscrição no curso”, explica a Prefeitura.

As inscrições serão feitas por meio do preenchimento de uma ficha de disponibilizada nas escolas, traduzida em Espanhol, Inglês e Francês. Os inscritos ainda serão submetidos a um diagnóstico no início das aulas para a definição do nível de domínio da Língua Portuguesa.

Mais informações podem ser obtidas no Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes de São Paulo (CRAI).

Veja abaixo a relação das escolas que oferecem o curso (e onde devem ser feitas as inscrições):

EMEF Angelina Mafei Vitta Dona

Rua Zilda, 193 – Casa Verde

EMEF João Domingues Sampaio

Rua Gastão Madeira, 386 – Vila Maria Alta

EMEF Infante Dom Henrique

Rua Comendador Nestor Pereira, 285 – Canindé

EMEF Vereador Antônio Sampaio

Avenida Voluntários da Pátria, 733 – Santana

EMEF Presidente Epitácio Pessoa

Rua Libero Ancona Lopes, 169 – Parque Cruzeiro do Sul

EMEF Professora Conceição Aparecida de Jesus

Avenida Ernesto Souza Cruz, 2171 – Cidade Antonio Estevão de Carvalho

EMEF José Maria Whitaker

Avenida Satélite, 688 – Cidade Satélite Santa Bárbara

EMEF Dr. Fabio da Silva Prado

Rua Taquari, 459 – Mooca

EMEF Arthur Azevedo

Avenida Salim Farah Maluf, 999 – Tatuapé

CEU Jambeiro

Avenida José Pinheiro Borges, 60 – Guaianases