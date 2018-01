Prefeitura abre 853 vagas para universitários em hospitais e centros de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo abriu nesta quarta-feira, 19, as inscrições para 853 vagas do Projeto Jovens Acolhedores, de humanização do atendimento hospitalar na rede estadual de saúde. No programa, estudantes universitários fazem prestação de serviço em 60 hospitais e unidades de saúde estaduais na capital, Grande São Paulo, interior e litoral.

Para participar, é preciso estudar em instituições cadastradas na secretaria. Não é preciso que o universitário interessado estude Medicina ou qualquer outro curso na área da saúde. Depois do processo de inscrição, haverá sorteio para preenchimento das vagas.

Cada aluno contemplado receberá isenção da mensalidade escolar. A bolsa-estágio é de até R$ 350. As faculdades cadastradas se comprometem a complementar os valores.

O contrato é de um ano e os participantes precisam cursar do primeiro ao penúltimo ano universitário e ter disponibilidade de 20 horas semanais, entre segunda e sexta-feira. No momento da inscrição o estudante escolherá a unidade que deseja trabalhar, sem a necessidade de ser na cidade onde mora. Todos os bolsistas receberão treinamento específico da Secretaria para realização do atendimento nas unidades de saúde.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 2 de junho neste site.