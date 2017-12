Preenchimento facultativo do nº do Enem

A Fuvest informou nesta sexta-feira que é facultativo o preenchimento do número do Enem na ficha inscrição para o seu vestibular 2010. Basta que o candidato informe o número do CPF. As inscrições foram abertas hoje e podem ser feitas até 11/9 exclusivamente pelo site www.fuvest.com.br

No site ainda consta a informação de que o preenchimento do número do Enem é obrigatório, mas segundo a assessoria da instituição, “fica facultativo o preenchimento do campo relativo ao número do ENEM no formulário de inscrição do FUVEST 2010”, já que “vários candidatos reportaram dificuldade na obtenção do número” junto ao INEP.

O número do CPF, requisitado na inscrição para os dois exames, será utilizado pela Fuvest para obter a nota do Enem junto ao Inep.