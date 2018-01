Prazo para pedir isenção de taxa da Fuvest se encerra nesta quinta

SÃO PAULO – Termina nesta quinta-feira, 11, o prazo para os candidatos solicitarem isenção do pagamento ou redução no valor da taxa inscrição para o vestibular da Fuvest 2017, principal acesso à Universidade de São Paulo (USP) e à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A taxa custa R$ 160.

O candidato interessado na isenção ou na redução da taxa deve fazer o cadastro no site da Fuvest, utilizando o número do cadastro de pessoa física (CPF), e preencher o formulário. Os estudantes têm até esta sexta-feira, 12, para enviar, pelo correio, os documentos pessoais e comprovantes da situação socioeconômica declarada.

Durante todo o período de inscrição, os interessados no processo podem esclarecer dúvidas pelo e-mail isentos@fuvest.br.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renda. A Fuvest considera isento da taxa de inscrição os alunos que pertencerem a uma família cuja renda não ultrapasse R$ 1.320 por pessoa.

Já para ter um desconto de 50% do valor da taxa, a renda per capita do domicílio deve se situar entre R$ 1.320,01 e R$ 2.640. Para ter direito à redução de 50% do valor da taxa de inscrição, de que trata a Lei Estadual 12.782, de 20.12.2007, foi definido que o requerente deve ter renda individual de, no máximo, R$ 1.760.

O resultado do processo será divulgado pela Fuvest no dia 19 de agosto. A Fuvest alerta que a concessão da isenção ou redução da taxa “não significa que o interessado já esteja inscrito no vestibular”.

Inscrições. As inscrições para a Fuvest 2017 vão de 19 de agosto a 8 de setembro. A prova da primeira fase ocorre em 27 de novembro, e as provas da segunda fase, entre 8 e 10 de janeiro de 2017.