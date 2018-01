Prazo para pedir isenção no vestibular da Fatec termina nesta quarta

SÃO PAULO – Termina nesta quarta-feira, 26, às 15 horas, o prazo para pedido de isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição do vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2017.

Os interessados precisam preencher o formulário específico disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Os candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste caso, devem efetuar duas inscrições.

Os documentos devem ser entregues também até esta quarta-feira das 9 às 20 horas na secretaria da Fatec em que o candidato pretende estudar.

No momento da entrega do envelope – em que deve constar o número do protocolo -, o candidato precisa preencher, assinar e entregar o formulário de solicitação do benefício, disponível no site, na seção “isenção/redução”.

A resposta à solicitação será divulgada no dia 16 de novembro somente pela internet. O valor da taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 75.

Requisitos para isenção. O candidato precisa ter concluído integralmente, ou concluir em 2016, o ensino médio ou a educação de jovens e adultos (EJA – supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular com concessão de bolsa de estudo integral.

Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de R$ 1.320 por pessoa. Se for independente, sua renda bruta máxima deverá ser nesse mesmo valor.

Requisitos para redução da taxa. É preciso ser estudante regularmente matriculado na 3ª série do ensino médio ou em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.760) ou estar desempregado.

Tanto para isenção como para redução da taxa, os documentos necessários são comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.

Vestibular. A partir do resultado da solicitação da isenção ou da redução da taxa do vestibular, o candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso de graduação na Fatec de sua escolha até o dia 15 de dezembro.

O manual do candidato estará disponível para download gratuito no site. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.