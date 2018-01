Prazo para inscrições no Sisutec acaba hoje

Os estudantes têm até 23h59 desta segunda-feira, 16, para fazer a inscrição nas vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) do Ministério da Educação, que oferece vagas gratuitas em cursos técnicos, com seleção por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012.

Depois de optar pelo curso e unidade de ensino, o candidato terá o prazo de dois dias para confirmar a matrícula.

O requisito para o cadastro nesta etapa, concluídas as duas convocações previstas pelo sistema, é ter o ensino médio completo. As vagas serão ocupadas em livre concorrência, por meio de inscrições online no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Mais informações: http://mec.gov.br