Pouca abstenção no vestibular da Unesp do meio do ano

A Unesp divulgou as taxas de abstenção do vestibular do meio do ano. Dos 2.851 candidatos do vestibular, 91,3% compareceram aos locais de prova. Ao todo, 247 candidatos – 8,7% – faltaram.

Amanhã, a Unesp vai fazer a prova de linguagens e códigos – com 12 questões dissertativas -, além da redação (uma dissertação).

