Postos da USP recebem pedido de isenção da taxa do vestibular

Os postos da Coordenadoria de Assistência Social da USP (Coseas) atendem neste final de semana, dias 31 de julho e 1º de agosto, candidatos interessados em pedir isenção da taxa de inscrição do vestibular. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Os postos mantém equipamentos necessários para que os candidatos façam a inscrição pleiteando o benefício e estarão recebendo os documentos dos que já fizeram o pedido pela internet.

A lista de beneficiados pelo processo de redução ou isenção de taxa, no vestibular de 2011, será publicada em 26 de agosto, aqui. Mais informações a respeito do processo podem ser obtidas no site da Fundação Universitária para o Vestibular.

Postos da Coseas



Butantã

Serviço Social – Coseas.

Rua do Anfiteatro, 295 – Bloco E – térreo – Cidade Universitária.

Bauru

Campus USP – Faculdade de Odontologia.

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75 – Vila Universitária.

USP Leste – EACH

Av. Arlindo Bétio, 1.000 – Ermelino Matarazzo – Acesso pela passarela da Estação USP Leste da Linha CPTM ou Km 17 da Rodovia Airton Sena – Via Parque Ecológico do Tiete – Portaria 1.

Lorena

Campus da EEL – Escola de Engenharia de Lorena – Serviço Social.

Estrada Municipal do Campinho, s/n – Lorena.

Piracicaba

ESALQ – Divisão de Atendimento à Comunidade.

Av. Pádua Dias, 11 – Campus Luis de Queiroz.

Pirassununga

Campus da USP – Prédio Central – Sala de Reuniões.

Rua Duque de Caxias Norte, 225.

Ribeirão Preto

Campus da USP – Serviço Social.

Rua Clovis Vieira, casa 26 – Monte Alegre.

São Carlos

Campus USP – Serviço Social da Coordenadoria.

Av. Trabalhador São Carlense, 400