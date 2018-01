Olá. Sou o editor do Estadão.edu. Este blog será alimentado diariamente pela equipe do caderno, com informações sobre educação em geral e outras mais específicas sobre vestibular, vida no campus, estágios, MBA e pós-graduação.

O mesmo vale para o nosso twitter (twitter.com/estadaopontoedu). Se me apresento aqui neste texto, é por uma única razão. Já acumulei alguns anos de janela em redações, o suficiente para ter algumas teses sobre jornalismo. Uma delas é a de que se deve desconfiar de tudo que tenha uma introdução muito longa. Por isso, este post acaba aqui. Bem-vindo.