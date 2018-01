Pós nos EUA: Fundação Lemann recebe inscrições para bolsas

Estão abertas as inscrições para os programas de pós-graduação nos Estados Unidos com bolsas da Fundação Lemann. Atualmente, existem bolsas Lemann exclusivas para brasileiros em cinco universidades americanas: Harvard, Illinois, Columbia, Stanford e Yale.

Para pleitear o benefício, os alunos precisam ser aceitos no processo seletivo regular dos cursos que escolherem. O valor da bolsa e os prazos finais de inscrição variam de acordo com a instituição de ensino. Para o ano letivo de 2011-2012, os prazos vão de dezembro a janeiro. Em todos os casos, a concessão das bolsas é coordenada diretamente pelas universidades.

As Bolsas Lemann internacionais são um programa permanente e têm como objetivo ajudar a formar brasileiros com alto potencial, que possam contribuir para o desenvolvimento do País.

Mais informações no site da Fundação Lemann.