Pós-graduandos ‘comemoram’ falta de reajuste com bolo e refrigerante

Alunos da pós-graduação da Unicamp comemoraram com bolo e refrigerante o aniversário de quatro anos do último reajuste de suas bolsas.

Reunidos em frente ao Restaurante Universitário, os estudantes abordavam pessoas que esperavam na fila para entregar pedaços do bolo e pedir moedas que, segundo eles, ajudariam as agências de fomento Capes e CNPq no custeio das bolsas.

Ao som de apitos e gritos de “Na festa deles o palhaço é você”, distribuíram também narizes de palhaços.