Pós-graduação em segurança de alimentos em São Paulo tem inscrições abertas

Começa no início de março uma especialização lato sensu de 420 horas em Sistemas de Gestão Integrados direcionado para profissionais da cadeia de alimentos e nutrição. O curso, com duração de 19 meses, é uma parceria da consultoria Food Design & Universidade Positivo.

As aulas são quinzenais aos finais de semana e focam nas normas da qualidade ISO 9001, segurança de alimentos ISO 22000, meio ambiente ISO 14001, saúde e segurança ocupacional OHSAS 18001 e responsabilidade social SA 8000. As incrições podem ser feitas no site www.posup.com.br até 28 de fevereiro.

Local das aulas: Food Design São Paulo, à Av. Angélica, 2.466 – São Paulo – SP

Informações e inscrições: Universidade Positivo posgraduacao@up.com.br ou pelo fone: (41) 3317-3093