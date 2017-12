Pós-graduação em Administração do Insper recebe inscrições até sexta-feira

As inscrições para a pós-graduação em Administração do Insper se encerram nesta sexta-feira, 20 de abril. O curso, com duração de um ano e meio, é indicado principalmente àqueles que estão no início de suas carreiras. O programa visa aprimorar capacidades relacionadas à gestão de equipes, análise de processos organizacionais e identificação de possíveis soluções para problemas.

As aulas começam no dia 24 de abril, e acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30. O formulário de inscrição e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site: http://www.insper.edu.br/certificates/cba.