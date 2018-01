Pós em Saúde da USP abre pedidos de redução na taxa de inscrição

Por Elida Oliveira

Estão abertos os pedidos para reduzir a taxa de inscrição para o programa de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). Para isso, basta acessar o site da Coordenadoria de Assistência Social da USP, Coseas, de hoje até 10 de julho.

A inscrição na Pós-graduação em Saúde poderá ser feita de 20 de julho a 14 de agosto, mediante pagamento de taxa de 200 reais. Serão duas fases de seleção, com provas e análise de documentos; além de entrevista com o orientador.

A primeira fase consiste em exames de Português e Inglês, que serão feitos no dia 13 de setembro. De manhã, a partir das 9 horas, o candidato responderá a 20 questões de múltipla escolha sobre a Língua Portuguesa; além de redigir uma redação. Haverá três horas para realizar este teste.

De tarde, a partir das 14 horas, a avaliação será de Língua Inglesa, também com 20 questões de múltipla escolha, com compreensão de textos e conhecimento ortográfico e gramatical. Quem quiser fazer mestrado deve atingir 50% de aproveitamento em ambas as provas. Futuros doutores, 65%.

Os candidatos devem chegar até meia hora antes do início dos testes, portando o documento de identidade. Os exames serão feitos na Faculdade de Educação da USP (Av. da Universidade, 308. Cidade Universitária, São Paulo).

Os resultado serão divulgados a partir de 28 de setembro, pelo site da Fuvest ou da pós-graduação da USP.

Na segunda fase, os selecionados deverão se apresentar na Seção de Pós-Graduação, no período de 05 a 09 de outubro de 2009, com histórico escolar da graduação (para mestrandos) e do mestrado (para doutorandos; o currículo lattes (www.cnpq.br/lattes); carta de intenção; e pré-projeto ou projeto de pesquisa. Os selecionados passarão, ainda, por entrevistas individuais.

Informações no site da pós-graduação da universidade.