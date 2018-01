Pós em Negociações Econômicas Internacionais está com inscrições abertas

Estão abertas até sexta-feira, 17, ou até quando as 60 vagas forem preenchidas, as inscrições para a 8ª edição do curso de especialização em Negociações Econômicas Internacionais, oferecido pelo Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, mantido por Unesp, Unicamp e PUC-SP.

A pós-graduação é destinada a profissionais que desenvolvam atividades que exigem tomadas de decisões, análise de conjuntura, elaboração de cenários, formulação e avaliação de projetos, gestão e planejamento estratégico e jornalismo nas editorias internacional e de econômica.

O curso oferece capacitação para análise dos principais acordos e tratados e para trabalhar junto a empresas, câmaras de comércio, embaixadas, associações, organismos internacionais e órgãos governamentais.

Além de professores da Unesp, da Unicamp e da PUC-SP, dão aulas especialistas da USP e de diversos setores empresarias e do governo.

As aulas vão de abril a dezembro de 2011. A duração do curso é de 400 horas, sendo três aulas semanais, às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30. O custo é de R$ 10.400, divididos em 13 parcelas de R$ 800. Ao final do programa, os alunos devem entregar uma monografia para receber o diploma, emitido pela Unesp.