Pós em Ciência da Informação da Unesp de Marília abre processo seletivo

O Programa de pós-graduação em Ciência da Informação (PPCGI) da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Câmpus de Marília, está com inscrições para o processo seletivo de 2013 abertas até 13 de julho para o mestrado acadêmico (12 vagas) e doutorado (6 vagas).

As inscrições deverão ser efetuadas até a data limite, impreterivelmente. Os documentos necessários para envio estão especificados no Edital e deverão ser enviados por Sedex ou entregues pessoalmente na FUNDEPE (Av. Vicente Ferreira nº 1346, Bairro Cascata, Marília/SP – das 8h às 12 h e das 14h às 18h) durante o período de inscrição, junto com o comprovante do depósito bancário referente a taxa de inscrição no valor de R$ 19.

O PPGCI tem como linha mestra o estudo crítico das metodologias utilizadas para tornar a informação disponível e acessível, mormente com o uso das tecnologias que propiciem a construção do conhecimento científico, tecnológico e social na atualidade, com especial ênfase ao papel da gestão, organização, produção, representação, mediação e uso da informação como matéria-prima para o desenvolvimento do conhecimento.

Para mais informações pelo site www.narilia.unesp.br/posci