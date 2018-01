Pós em Administração da FGV-SP está com inscrições abertas

A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV abriu inscrições para o curso de pós graduação lato sensu CEAG – Curso de Especialização em Administração para Graduados.

São 90 vagas com aulas de segunda a quinta-feira (mínimo duas vezes por semana). Nas turmas de sextas-feiras e sábados são 30 vagas. Além disso, o CEAG é ministrado também em Campinas, na Unicamp, onde são oferecidas 20 vagas.

A prova para a seleção acontecerá no dia 28 de novembro e as aulas iniciam em fevereiro. Para participar do processo seletivo, os interessados deverão se inscrever pelo site. Mais informações pelo telefone 0800-7700423 ou através do e-mail vestibular@fgv.br.