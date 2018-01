Portões já estão abertos para o último dia da Fuvest

Os portões acabam de abrir na Faculdade de Educação da USP. Em frente ao prédio, é intenso o movimento de candidatos que farão o último dia da segunda fase do vestibular da Fuvest.

Os estudantes batem papo para tentar conter a ansiedade nos momentos finais antes do início da prova. A vestibulanda Marina Martinez, de 20 anos, contou com a ajuda do amigo Ítalo Petini – que já estuda na USP. Petini deu uma pausa nas férias e foi “dar uma força” para os amigos.

A ajuda parece surtir efeito. Marina – que está no 2º ano de cursinho – acha que foi bem no dias anterirores e que hoje não será diferente. “Esse ano vai, agora eu passo”, diz ela, que presta para Veterinária. Apesar de achar que seu desempenho foi alto, ela preferiu não corrigir a prova em detalhes.