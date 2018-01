Na Faculdade de Educação da USP, nenhum candidato chegou depois do fechamento do portão. O acesso dos candidatos ao prédio foi aberto às 12h30 e fechado pontualmente às 13h. Dois estudantes conseguiram enmtrar correndo um minuto antes do fechamento.

Até ontem, a abstenção na segunda fase da Fuvest foi de 7,39% – o que equivale à ausência de 2.779 candidatos. O índice foi o maior da década.