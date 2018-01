Portões fechados; 3 vestibulandas retardatárias

Os portões na Unip Vergueiro fecharam pontualmente no horário previsto, às 13h45. Mas três vestibulandas chegaram atrasadas. Uma delas, Renata (não quis falar seu sobrenome), é treineira de Exatas. Não ficou chateada, mas justificou o atraso: “Peguei muito trânsito em Guarulhos”, diz. No ano que vem, ela conta que tentará ser mais pontual.

A segunda estava com o RG na mão e foi embora sem falar com jornalistas. Sua mãe, parada em frente à Unip, bateu a mão no volante e chamou a filha para dentro do carro.

A terceira candidata retardária fugiu correndo de todos os repórteres e fotógrafos que estavam no local.

A prova começa às 14h e vai até as 18h. Os 14.706 candidatos responderão a 24 questões discursivas de duas disciplinas: português e biologia. Cada questão tem dois itens. Apenas às 16h30 é liberada a saída dos vestibulandos dos locais de prova.

O vestibular da Unicamp segue até quarta-feira, dia 13 de janeiro. Amanhã, os vestibulandos realizam as provas de química e história; na terça, física e geografia; e no quarto e último dia, é a vez de matemática e inglês.

Na 1ª fase, houve recorde de inscrições: 55.484 candidatos. A Unicamp oferece, no total, 3.444 vagas em 66 cursos, além de dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.