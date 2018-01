Portões abertos no segundo dia de provas da segunda fase da Fuvest 2010

Na Faculdade de Educação da USP, na Cidade Universitária, 972 candidatos estão inscritos para fazer as provas da segunda fase do Vestibular Fuvest 2010. Na tarde deste domingo, os candidatos realizaram a prova de português e redação. Hoje eles realizam 20 questões de sete disciplinas que constituem o núcleo comum do ensino médio (história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês) e a questões interdisciplinares. Esta é a grande novidade do Vestibular Fuvest 2010. No ano passado, os alunos não precisavam responder questões discursivas de todas as disciplinas.

Os portões acabaram de abrir na Faculdade de Educação da USP, um dos 44 locais de prova (são 19 na região metropolitana, 22 no interior do estado e três em outras capitais brasileiras), e os vestibulandos já começaram a entrar nas salas. Os portões fecham às 13h.

No começo da tarde de hoje, os estudantes se mostravam tranquilos com relação ao segundo dia de provas da segunda fase. “Hoje acho que vou melhor na prova, porque meu forte não é o português”, disse Lauro de Camargo Neto, de 17 anos, que vai tentar uma vaga para Gestão Ambiental. “Não estou muito nervoso, acho que, pelo que eu estudei, consigo passar.”

Por outro lado, o treineiro Rafael Greco, de 16 anos, considerou a prova de ontem mais fácil do que imaginava. “Hoje não sei como vai ser, porque vai cair exatas. O conteúdo é mais difícil de lembrar”, explicou.