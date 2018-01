Portões abertos na Unisa

* Por Mariana Mandelli

SANTO AMARO – Os candidatos que prestam o Enem na Universidade de Santo Amaro (Unisa), já começam a entrar nas salas para a realização das provas deste sábado. No campus de SantoAmaro, os portões foram abertos às 12h10.

A estudante Geysa Hemmel, 17, é uma das candidatas que já está no local de prova. Ela cursa o 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública da região e tenta uma bolsa do ProUni para os cursos de Nutrição ou Logística. “A prova é muito cansativa, as perguntas são complexas e exigem muita leitura. Mas acho que hoje é mais fácil que amanhã, por conta da prova de matemática”, diz.