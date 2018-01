Portal cria cronograma para Enem e tem mais de 30 mil compartilhamentos no Facebook

No último fim de semana, o Portal Universia lançou em sua página do Facebook um cronograma para auxiliar aos estudantes a não se perderem nas datas e dados do Enem. Em menos de uma semana, o post teve mais de 30 mil compartilhamentos – dos quais 27 mil aconteceram no primeiro dia.

Além do prazo de inscrição, o cronograma traz a data para pagamento, o valor da taxa, as datas das provas com suas respectivas matérias, o dia de divulgação do gabarito e do resultado final.”Ano após ano vemos inúmeros estudantes ficarem para o lado de fora dos portões depois do início da prova”, diz Alexsandra Bentemuller, gerente de conteúdo do portal.”Quisemos ajudá-los a solucionar esse problema e criamos um material que atende às necessidades do novo leitor: é claro e resumido.”

Para acessar e compartilhar o cronograma, basta acessar o perfil da Universia Brasil, no link https://www.facebook.com/brasil.universia