Por que celebramos o Dia do Estudante no 11 de agosto

Em 11 de agosto de 1827 o imperador Dom Pedro I assinou a lei que criou os dois primeiros cursos de Direito do Brasil, um em Olinda e outro em São Paulo. Este último é hoje o curso da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco – como dizem seus alunos, “onde mora a amizade, onde mora a alegria”. Seu centro acadêmico se chama “XI de Agosto”.

É por causa da data dessa lei que no Brasil celebramos o Dia do Estudante no 11 de agosto. Nas faculdades de Direito em todo o Brasil, ela é celebrada com o “pindura” – sair de um restaurante ou bar sem pagar a conta.