Por precaução, estudante chega 4h antes ao local de prova

Rejane Lima / SÃO VICENTE

Para evitar atrasos, o estudante Guilherme Santos da Silva, de 17 anos, chegou ao local onde prestará vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), quatro horas antes do início da prova.

O jovem saiu de Peruíbe, onde mora, às 8h30 da manhã, viajou de ônibus e afirmou que às 10 horas já estava em frente à Faculdade de São Vicente (Unibr), local onde realizará o exame. O município de São Vicente centralizará os quase 1.500 candidatos da Baixada Santista.

Guilherme escolheu o concorrido curso de Medicina e está confiante na sua aprovação. “Sou um dos melhores alunos da sala e além de estudar na escola leio bastante em casa”, afirmou o estudante que cursa o último ano do ensino médio na escola estadual Carmem Miranda.

O estudante afirma que acertou mais de 50% do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na semana passada e que não se sentiu prejudicado pelos problemas ocorridos na aplicação da prova. “Com o crescimento do Enem, a prova perdeu um pouco da organização, mas acho que daqui a alguns anos, estará tudo funcionando bem”.

Assim como Guilherme, outros 799 candidatado deverão fazer o exame na UniBr. A prova terá início às 14 horas e término para as 18h30.