Por causa da Fuvest, Paulista será fechada para carros mais tarde no domingo

No próximo domingo, dia 29, a Avenida Paulista será aberta para pedestres, ciclistas e demais usuários mais tarde por causa do vestibular da Fuvest. A via será interditada para carros das 13h às 18h. Normalmente, isso ocorre das 9h às 17h.

A liberação acontecerá entre a Praça Osvaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. A ciclovia e a ciclofaixa de lazer funcionarão normalmente.

A travessia da região da Bela Vista e Cerqueira César para os Jardins, e vice-versa, poderá ser realizada pela Rua da Consolação, Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua Treze de Maio.

Rotas alternativas

Com as interdições previstas a partir das 13h, serão orientados os seguintes caminhos alternativos:

Avenida Paulista (Sentido Consolação): Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Avenida Paulista (Sentido Paraíso): Alameda Santos.