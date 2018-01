Política e internet na Livraria Cultura

Política e internet são o mote do debate do suplemento Link, de O Estado. O encontro será o primeiro de uma série de debates realizada pelo jornal em parceria com a Livraria Cultura.

Hoje, participam do encontro, que será às 12h30, no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073), o jornalista Pedro Markun e Rodrigo Bandeira, do site Cidade Democrática.

Amanhã, o tema será empreendedorismo e tecnologia e, na sexta, será discutida a leitura em tempos digitais. O evento é grátis.

Leia mais:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hackers com vocação republicana