Polícia é acionada na Unisa

*Por Mariana Mandelli

SANTO AMARO – O fechamento dos portões do Enem causou tumulto e confusão na porta da Unisa, em Santo Amaro. Cerca de 40 candidatos que não conseguiram entrar no local estão no local forçando e empurrando os portões e gritando em protesto contra o fechamento. Os candidatos afirmam que os fiscais fecharam o portão dois minutos antes do horário previsto.

A polícia foi acionada por uma candidata para averiguar a denuncia. O tumulto ainda é grande no local, pois os candidatos e os acompanhantes estão na frente do portão empurrando e pedindo providências à organização. Muitos dos estudantes estão chorando em frente ao local de prova e os familiares e acompanhantes reclamam que os seguranças estão rindo dos candidatos.

Douglas Santos, de 21 anos, foi um dos candidatos que chegaram atrasados. Segundo ele, no ônibus em que estava outros 20 candidatos perderam o horário da prova. “A gente se mata de estudar durante um ano para perder tudo por causa de dois minutos.”