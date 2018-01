Poli Júnior realiza 20ª Semana de Cultura Empresarial

Anualmente a POLI Jr, empresa júnior da Escola Politécnica da USP, realiza a Semana de Cultura Empresarial. O evento acontece de 30 de maio a 3 de junho no Auditório da Administração da Escola Politécnica e é composto por um ciclo de palestras e mini-cursos voltados para estudantes de graduação.

Tendo como missão “oferecer uma visão global do mundo empresarial, através da exposição de experiências e valores organizacionais contextualizados à realidade dos alunos”, a Semana de Cultura Empresarial já teve importantes palestrantes do cenário empresarial do Brasil como Michel Levy, presidente da Microsoft do Brasil, e André Dias, presidente da Monsanto.

Neste ano, a 20ª edição do evento irá contar com a participação de 9 palestrantes entre eles: Ozires Silva, fundador da Embraer, e Renato Freitas, fundador do site EBah. Ocorrendo em paralelo, o evento oferece 9 Mini-Cursos, dentre os quais “Introdução ao Mercado de Ações e Opções” pela APREGOA, corretora do Banco Cruzeiro do Sul e “Gestão do tempo” com Eurico Gushi. Para maiores informações sobre o evento, visite o site da Poli Júnior.