Poema de Prêmio Nobel foge à memória dos vestibulandos

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

Foto: Mariusz Kubik / Wikimedia

SÃO PAULO – Pouco após a prova, os candidatos da Fuvest conseguiam se lembrar facilmente de todos os textos que embasaram a redação, menos um. Apenas algumas palavras do poema ‘Os filhos da época’, da polonesa Wis?awa Szymborska, vencedora do Nobel de Literatura de 1996, eram lembrados, especialmente as palavras “época” e “política”. Outros vestibulandos mencionavam as palavras “sangue” ou “olho”, que não aparecem no texto. Vários estudantes juravam que o autor do poema era brasileiro. Outros lembravam-se que havia um “W” em algum lugar.

Eis o poema na íntegra:

Os filhos da época

Somos os filhos da época,

e a época é política.

Todas as coisas – minhas, tuas, nossas,

coisas de cada dia, de cada noite

são coisas políticas.

Queiras ou não queiras,

teus genes têm um passado político,

tua pele, um matiz político,

teus olhos, um brilho político.

O que dizes tem ressonância,

o que calas tem peso

de uma forma ou outra – político.

Mesmo caminhando contra o vento

dos passos políticos

sobre solo político.

Poemas apolíticos também são políticos,

e lá em cima a lua já nao dá luar.

Ser ou não ser: eis a questão.

Oh, querida que questão mal parida.

A questão política.

Não precisas nem ser gente

para teres importância política.

Basta ser petróleo, ração,

qualquer derivado, ou até

uma mesa de conferência cuja forma

vem sendo discutida meses a fio.

Enquanto isso, os homens se matam,

os animais são massacrados,

as casas queimadas,

os campos se tornam agrestes

como nas épocas passadas

e menos políticas.