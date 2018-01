PMs de SP terão desconto para estudar na Uniban

A Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Uniban assinam protocolo de intenções na tarde desta sexta-feira, 21, que garante o acesso de PMs paulistas aos cursos de Direito e de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública da universidade.

Poderão ingressar no curso de Direito da Uniban membros ativos ou inativos da PM que frequentaram a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Já os policiais que passaram pela Escola Superior de Sargentos e a Escola Superior de Soldados poderão se matricular no curso de Tecnologia em Gestão em Segurança Pública. Todos terão direito a bolsa de estudo equivalente a 10% do valor das mensalidades.