PM aponta arma para estudante da USP

* Por Felipe Mortara, do Viagem, Felipe Frazão, do Metrópole, e Carlos Lordelo, do Estadão.edu



Um policial militar sacou a arma e apontou na direção de um estudante no Centro de Vivência da USP, na Cidade Universitária, zona oeste. O vídeo, publicado nesta segunda-feira no YouTube, mostra a ação da PM para retirar um grupo de pessoas que estava morando no prédio. Veja:

O aluno agredido é Nicolas Menezes Barreto. Ele estuda Ciências da Natureza na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), na USP Leste. A universidade informou, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que a PM deve comentar o caso. O Comando Geral da polícia convocou uma coletiva de imprensa para o fim desta tarde de segunda-feira.

A PM esteve no câmpus na última quinta-feira, após o jornal O Estado de S. Paulo publicar matéria mostrando que punks estavam morando no Centro de Convivência havia cerca de um mês. Alguns dos ocupantes não são alunos da universidade.

* Atualizada às 16h10 para mudar o título e informações do primeiro parágrafo. A pessoa para quem o PM apontou a arma é aluno da USP, como mostra o segundo vídeo. Também foi inserido a parte 2 do vídeo e o segundo parágrafo do texto

* Atualizada às 16h40 para acrescentar informações sobre o estudante

* Atualizada às 17h10 para acrescentar informações sobre o outro lado da universidade