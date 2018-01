PM reforça segurança na USP por ‘tempo indeterminado’

Felipe Mortara

A Polícia Militar deslocou quatro carros e duas motocicletas para reforçar por “tempo indeterminado” o policiamento do câmpus da USP por causa do assassinato, ontem, do estudante Felipe Ramos de Paiva. “Desde abril existe a preocupação de policiar mais a região. A PM já atua no câmpus”, disse o major José Luís de Souza, comandante interino do 16º Batalhão.

“A expetactiva agora é de que se estreitem os laços entre alunos, universidade e PM”, afirmou o major. “Afinal, tivemos um caso de morte no câmpus.”