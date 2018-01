PM entra na reitoria da USP e vai encaminhar 63 alunos para delegacia

Numa operação que mobiliza cerca de 400 homens, a Tropa de Choque da Polícia Militar entrou às 5h10 desta manhã no prédio da reitoria da Universidade de São Paulo, ocupado por estudantes desde o dia 2. Neste momento, há 63 estudantes detidos dentro do prédio. Eles serão encaminhados para o Distrito Policial de Pinheiros. Do lado de fora do prédio, cerca de 200 estudantes esperam a saída dos colegas. Alguns deles gritam palavras de protesto.

Não há registro de feridos