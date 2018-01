Plataforma com 100 mil exercícios ensina matemática para brasileiros

A plataforma da Khan Academy, que ensina matemática gratuitamente, foi lançada hoje em português. Antes disponível em inglês e espanhol, a ferramenta online funciona em lógica de games e se adapta ao nível de aprendizado de cada usuário. Os conteúdos vão desde aritmética ao cálculo, passando por álgebra e geometria.

De acordo com a Fundação Lemann, responsável pelo projeto, a ferramenta pode ser usada por crianças em seus primeiros contatos com as operações básicas (como soma e subtração), por universitários, por quem esteja estudando para concursos públicos ou por professores e outros profissionais que precisem relembrar conceitos e praticar a disciplina. “O maior diferencial da ferramenta é permitir que cada um aprenda no seu próprio ritmo e de maneira personalizada”, diz a apresentação do projeto.

O aluno pode ainda ser orientado por um tutor online, seja um professor formal ou simplesmente alguém que pode apoiá-lo no ensino da matemática. O site da plataforma em português é o: http://pt.khanacademy.org