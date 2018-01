Planetário recebe lançamento de livro sobre o universo

Às 19h30 desta segunda-feira o Planetário do Ibirapuera recebe o lançamento do livro Fascínio do Universo.

Após a recepção do público e de uma sessão de Planetário, estará presente para uma noite de autógrafos um dos editores do livro, o Prof. Dr. Augusto Damineli, que é titular do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) e coordenador o Ano Internacional da Astronomia 2009.

A entrada é gratuita, sendo que a entrega de ingressos será feita na bilheteria a partir das 19 horas, de acordo com a capacidade da sala (290 lugares). Durante o evento,cada visitante receberá um exemplar do livro gratuitamente.

Mais informações: www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia http://www.prefeitura.sp.gov.br/astronomia planetariodoibirapuera@prefeitura.sp.gov.br