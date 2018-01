Placas contra Brandão podem ter iniciado as discussões

De acordo com os funcionários grevistas, o que incitou a discussão entre eles e os alunos contrários à greve foram as placas com xingamentos ao ex-funcionário Claudionor Brandão, diretor de base do Sintusp. Segundo eles, elas foram levantadas durante a assembleia realizada em frente ao sindicato e ofendiam o sindicalista.

NILTON FUKUDA/AE



Segundo o estudante de Relações Públicas, Gustavo Dainezi, se houve placas, foi uma manifestação individual. “Em nenhum momento nós paramos para confeccionar esse material”, afirmou.

Ele explicou que o movimento que eles organizaram não questiona o motivo da greve, e sim os meios. “Estamos cansados de ser prejudicados ano a ano, ficando sem aula sempre no fim do semestre por causa das greves”.