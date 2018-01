Placa confunde candidatos em Santo Amaro

* Por Mariana Mandelli

SANTO AMARO – Os candidatos que chegam na Unisa, em Santo Amaro, para o primeiro dia de provas do Enem se surpreenderam com uma placa fixada nos muros e árvores distribuídos por todo o local. Os cartazes, em formato xerox e sem símbolos oficiais do Inep ou da universidade, tinham indicações erradas sobre o exame: “Para a prova: Lápis, borracha, caneta preta e régua”.

A reportagem conversou com seguranças da Unisa, que não souberam informar a procedência da placa, mas afirmaram que não eram da universidade. Uma banca localizada em frente ao campus vendia o material indicado na placa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao ver a placa, o candidato Francisco Alves Lopes, de 38 anos, procurou a banca para comprar o material. “Eu já tinha na bolsa o material que iria usar, mas quando vi a placa fiquei tenso, e achei que seria melhor comprar uma régua e dois lápis”. Informado pela reportagem que os materiais são proibidos durante a prova, ele disse que se sentiu induzido pela placa.