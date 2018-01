Pingo, o cão do Enem

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu



Foto: Cedê Silva/AE

SÃO PAULO – A expectativa pelo retorno dos candidatos do Enem não é exclusividade dos seres humanos. Pingo, um simpático cão de veneráveis 14 anos de idade, aguardava na tarde deste domingo sua dona Gabriela Venezian, de 17. Ela está no no 3º ano do Colégio Madre Alix e estuda também no Etapa. Pretende uma vaga em Direito na USP ou na PUC-SP, e o Enem é parte de seu treinamento para a Fuvest.

No câmpus Paraíso da Unip, na Rua Vergueiro, Pingo circulava. Sentou-se na grama do jardim, caminhou pela calçada e atraiu olhares de quem esperava a saída dos candidatos.